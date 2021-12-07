منسقة الأمم المتحدة بالقاهرة تشيد بجهود مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الثلاثاء، السيدة إلينا بانوفا، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية؛ للتعرُّف على دور المرصد في محاربة الأفكار المتطرفة، ومتابعاته الدؤوبة لأنشطة التنظيمات الإرهابية في العالم أجمع وتناولها بالتحليل والتفنيد والرد على الشبهات؛ منعًا من ترسيخ أفكارها في العقول.



واستعرض مشرفو مرصد الأزهر، آلية العمل داخل وحدات المرصد الذي يضم 12 وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، من خلال شرح مفصل للمهام التي يؤديها الباحثون في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها الجماعات الإرهابية، إلى جانب مواجهة ظاهرة "الإسلاموفوبيا".



كما عرض مشرفو الوحدات بمرصد الأزهر، أحدث إصدارات المرصد التي تناولت عددًا من القضايا، مثل: التطرف، اللاجئين، وخطاب الكراهية، إلى جانب التوصيات التي توصل إليها باحثو المرصد لحل إشكالات يعاني منها عدد من الدول الأوروبية، إلى جانب الترجمات التي نشرها المرصد مؤخرًا.



وفي نهاية الزيارة، أعرب الوفد عن امتنانه للدور الذي يضطلع به مرصد الأزهر في نشر ثقافة السلام ومواجهة الأفكار المتطرفة، وتقديم الصورة الحقيقية عن الإسلام.