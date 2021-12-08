21 ديسمبر.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول التحليل الإحصائي

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر ديسمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



ويتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

ومن هذه الدورات يطلق المركز دورة تدريبية حول التحليل الإحصائي يومي الثلاثاء والأربعاء21، 22 ديسمبر، وذلك بنظام الأون لاين من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا .



و نوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 .



وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، و يقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط إجراءات احترازية.

جدير بالذكر، أنه قد استقبل الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور طارق فاروق الحصري استشاري التطوير المؤسسي، وكيل المعهد العربي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمستشار السابق لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومساعد وزير التعليم للتطوير الإداري سابقا.

يأتي اللقاء في إطار احتفال كلية التربية، تحت رعاية الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، باليوم العالمي لمكافحة الفساد، تحت إشراف الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة، ومدير مركز التطوير الوظيفي، كما تأتي هذه الزيارة علي هامش انعقاد مجلس الكلية، وعقد لقاء تعريفي عن سُبُل واستراتيجيات مكافحة الفساد.

ويأتي احتفال كلية التربية باليوم العالمي للفساد في إطار مكافحة الفساد والالتزام بقواعد الشفافية والحوكمة التي تعد مبادئ دستورية ملزمة لجميع الأفراد والمؤسسات.