عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير تعليقا على منتخب مصر: اللعب بنفس الشكل الهجومي مشكلة كبيرة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

علق الإعلامي أحمد شوبير علي هجوم منتخب مصر أمام منتخب الجزائر، في المباراة التي تجمعهما سويًا في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب.

 

وكتب أحمد شوبير في تويتة له عبر حسابه الشخصي “تويتر”: “الإصرار علي نفس الشكل الهجومي مشكله كبيره في منتخب مصر”.

 

عقب انتهاء الشوط الأول.. هاشتاج مصر_الجزائر يتصدر تريند تويتر

كأس العرب.. هاشتاج منتخب مصر يتصدر تريند تويتر قبل مواجهة الجزائر

وأنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم أحداث الشوط الأول متأخرا أمام منتخب الجزائر، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب. 

وجاء هدف الجزائر عن طريق توجاي بعد ركلة حرة حصل عليها منتخب الجزائر من خارج منطقة الجزاء، مررها ياسين براهيمي إلى يوسف بلايلي سدد كرة من على حدود المنطقة لكنها مرت بالعرض لتصل إلى المدافع توجاي الذي سددها داخل الشباك.

ويفقد منتخب مصر خدمات أكرم توفيق ظهير أيمن الفريق في ربع نهائي بطولة كأس العرب  بداعي الإيقاف.

وحصل أكرم توفيق على بطاقة صفراء في مباراة الجزائر  بعد ارتكاب خطأ على حدود منطقة الجزاء.

وغادر أيمن أشرف، لاعب منتخب مصر، مباراة الفراعنة أمام منتخب الجزائر مبكراً بسبب الإصابة.، ولحق به بعد ذلك أحمد حجازي للإصابة أيضاً.

وسقط أيمن أشرف على أرض الملعب ليتدخل الجهاز الطبي ويستكمل اللعب، لكن في الدقيقة 8 سقط مرة أخرى وطلب الخروج بسبب الإصابة.

وقام البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بإشراك مصطفى فتحي بدلاً من أيمن أشرف.

وفي الدقيقة 30 من أحداث المباراة، غادر أيضاً أحمد حجازي مدافع المنتخب المباراة متأثراً بالإصابة، ويشارك أحمد ياسين بدلاً منه.

الإعلامي أحمد شوبير احمد شوبير هجوم منتخب مصر منتخب مصر مصر منتخب الجزائر كأس العرب

موضوعات متعلقة

عقب انتهاء الشوط الأول.. هاشتاج مصر_الجزائر يتصدر تريند تويتر

عمرو سلامة ينشر أول إعلان تشويقي لمسلسل "بيمبو" ..شاهد

فيفي عبده عبر انستجرام: رجعت مصر وشكرا علي تكريمي في العراق.. شاهد

أوقاتي بتحلو معاك.. أحمد سعد يظهر مع زوجته في صور رومانسية

وفاة نجل الإعلامية نهلة حجازي عقب رحلة طويلة مع المرض

بكلمات رومانسية.. روجينا تتغزل في زوجها أشرف زكي

كأس العرب.. هاشتاج منتخب مصر يتصدر تريند تويتر قبل مواجهة الجزائر

بـ بليزر جلد.. هدى الإتربي تتألق في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

محمد صلاح يسجل هدفًا لـ ليفربول في شباك ميلان بدوري أبطال أوروبا

استشاري مناعة: أغلب حالات الإصابة في جنوب أفريقيا نتيجة المتحور الجديد..فيديو

تصريحات صادمة..الصحة العالمية تكشف الفئات الأكثر إصابة بـ كورونا

هل تصنع إيران قنبلة نووية؟.. مدير المخابرات الأمريكية يوضح

محطات من حياة غواص فى بحر النغم.. ما سبب القطيعة بين عمار التشريعي ووالدته؟

سعر ومواصفات ستروين C5 اير كروس موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الطقس.. تعطيل الدراسة غداً بكليات جامعة الإسكندرية

هل يتم تعطيل الدراسة بمدارس القاهرة غدا؟.. المحافظة تجيب

فرض الإجازات.. لجنة مكافحة كورونا تعلن موعد تطبيق خطة التعامل مع زيادة الإصابات

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

مسئول سابق بالأرصاد يكشف مفاجأة حول فصل الشتاء هذا العام

مكافأة شهر من الأجر الثابت.. مزايا جديدة للموظفين بمشروع قانون العمل الجديد

بث مباشر منتخب مصر.. مشاهدة مباراة مصر والجزائر اليوم في كأس العرب 2021

طقس الغد أصعب من اليوم.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرن الطين ورحلة عناء ربة المنزل لإخراج أشهى خبز وأجمل فطير|نوستالجيا

الخروج بلا خسارة هدف الفريقين.. هل تحطم مصر رقم محاربي الصحراء القياسي؟

السماء خضراء وتحالف دولي.. مسافر عبر الزمن: أحداث مثيرة يشهدها العالم قريبا

عاشت مراهقتها في السجن.. 8 حواديت من حياة شهرزاد السينما المصرية

فيديو

ما قصة أطول شقيقين في مصر.. رحيل الأخت والأخ ينتظر معجزة| فيديو جراف

إنقاذ 10 أشخاص بينهم 5 أطفال إثر حريق فى عقار بمدينة نصر .. فيديو

أبرزها إلغاء التشعيب .. قرارات عاجلة من وزارة التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

أمواج بارتفاع 5 أمتار.. الرياح تصل لـ 70 كم في الساعة بالإسكندرية

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ