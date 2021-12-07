شوبير تعليقا على منتخب مصر: اللعب بنفس الشكل الهجومي مشكلة كبيرة

علق الإعلامي أحمد شوبير علي هجوم منتخب مصر أمام منتخب الجزائر، في المباراة التي تجمعهما سويًا في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب.

وكتب أحمد شوبير في تويتة له عبر حسابه الشخصي “تويتر”: “الإصرار علي نفس الشكل الهجومي مشكله كبيره في منتخب مصر”.

وأنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم أحداث الشوط الأول متأخرا أمام منتخب الجزائر، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

وجاء هدف الجزائر عن طريق توجاي بعد ركلة حرة حصل عليها منتخب الجزائر من خارج منطقة الجزاء، مررها ياسين براهيمي إلى يوسف بلايلي سدد كرة من على حدود المنطقة لكنها مرت بالعرض لتصل إلى المدافع توجاي الذي سددها داخل الشباك.

ويفقد منتخب مصر خدمات أكرم توفيق ظهير أيمن الفريق في ربع نهائي بطولة كأس العرب بداعي الإيقاف.

وحصل أكرم توفيق على بطاقة صفراء في مباراة الجزائر بعد ارتكاب خطأ على حدود منطقة الجزاء.

وغادر أيمن أشرف، لاعب منتخب مصر، مباراة الفراعنة أمام منتخب الجزائر مبكراً بسبب الإصابة.، ولحق به بعد ذلك أحمد حجازي للإصابة أيضاً.

وسقط أيمن أشرف على أرض الملعب ليتدخل الجهاز الطبي ويستكمل اللعب، لكن في الدقيقة 8 سقط مرة أخرى وطلب الخروج بسبب الإصابة.

وقام البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بإشراك مصطفى فتحي بدلاً من أيمن أشرف.

وفي الدقيقة 30 من أحداث المباراة، غادر أيضاً أحمد حجازي مدافع المنتخب المباراة متأثراً بالإصابة، ويشارك أحمد ياسين بدلاً منه.