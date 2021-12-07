تصريحات صادمة..الصحة العالمية تكشف الفئات الأكثر إصابة بـ كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، الفئات العمرية الأكثر إصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19".

قال مكتب منظمة الصحة العالمية في أوروبا، اليوم الثلاثاء: "إن الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 14 عاما يمثلون الآن أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 المبلغ عنها في المنطقة".

وصرح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوجه، بأن اللقاح الإجباري يجب أن يكون "الملاذ الأخير على الإطلاق".

وأضاف أن وفيات كوفيد -19 لازالت "أقل بكثير من الذروة السابقة"، لكنه قال: "إن حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا تضاعفت في الشهرين الماضيين في المنطقة التي تضم 53 دولة وتمتد إلى وسط آسيا".

وشدد على التهديد المستمر من متحور دلتا واسع الانتشار، وأشار إلى أن "المتحور الجديد أوميكرون يمثل حتى الآن 432 حالة مؤكدة في 21 دولة في المنطقة".

وأوضح:"لا يزال متحور دلتا هو السائد في جميع أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى، ونحن نعلم أن لقاحات كوفيد-19 لا تزال فعالة في الحد من الأعراض الشديدة والوفيات الناجمة عنه. لم يتضح بعد كيف وما إذا كان أحدث متحور للفيروس المثير للقلق، أوميكرون، سيكون أكثر قابلية للانتقال، أو أكثر أو أقل خطورة".

وحث كلوجه الدول على "حماية الأطفال والمدارس" وسط الزيادة السريعة في الإصابات بين الشباب في المنطقة، وقال إن "معدل الإصابة بكوفيد-19 أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات بين الأطفال الصغار من متوسط عدد السكان في بعض الأماكن".

ويميل الأطفال إلى مواجهة حالات أقل خطورة من الفئات السكانية الأكثر ضعفا مثل كبار السن والعاملين في مجال الرعاية الصحية والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وأضاف, "مع اقتراب العطلات المدرسية، يجب أن نعترف أيضا بأن الأطفال ينقلون العدوى إلى آبائهم وأجدادهم في المنزل، مع زيادة خطر إصابة هؤلاء البالغين بمرض خطير، أو دخول المستشفى أو الوفاة عند عدم تلقيحهم، تتجاوز عشرة أضعاف المخاطر الصحية للأطفال أنفسهم".

وتعد المنطقة الأوروبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية مركزا عالميا للجائحة منذ أسابيع، حيث تمثل 70% من الحالات و61 في المئة من الوفيات في جميع أنحاء العالم وفق التقرير الأسبوعي الصادر عن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة والذي صدر الأسبوع الماضي.