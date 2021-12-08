أيمن الكاشف : منتخب مصر أدى بشكل قتالي أمام الجزائر وكان تحد حقيقي..فيديو

قال المعلق الرياضى، أيمن الكاشف، إن المنتخب الوطني أدى مباراة قوية أمام المنتخب الجزائري، مؤكدا أن مباراة الجزائر كانت تعد تحدي حقيقي للجهاز الفني واللاعبين.

وأضاف أيمن الكاشف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن لاعبى المنتخب الوطني أدوا بروح قتالية، مع العلم أن كارلوس كيروش له فكر واضح ويريد تطبيقه مع المنتخب ونجح في ذلك.

وتابع أيمن الكاشف، أن طريقة 4-3-3، هي الطريقة التي لعب بها المدير الفني للمنتخب الوطني، وهي طريقة تشبه طريقة لعب ليفربول الإنجليزي، وتعتمد بشكل مباشر على القوة والسرعة.

على رأسهم محمد صلاح

وأشار المعلق الرياضى أيمن الكاشف إلى أن المحترفين المصريين على رأسهم محمد صلاح، سيضيفون قوة كبيرة للمنتخب.