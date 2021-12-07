يا حلاوة المصريين.. صلاح عبد الله يعلق على مباراة مصر والجزائر

علق الفنان صلاح عبد الله علي مباراة مصر والجزائر بعد التعادل 1-1، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وكتب صلاح عبد الله في تويتة له: “ياحلاوة المصريين في الدوحة”.

نتيجة مباراة مصر والجزائر

افتتح المنتخب الجزائري التسجيل عن طريق توجاي محمد امين فى الدقيقة 20 من زمن المباراة بعد استقبال الكرة العرضية من الجانب الايمن ليسدد الكرة أرضية على يمين محمد الشناوي .

وحصل منتخب مصر على ركلة جزاء بعد تدخل عنيف من توجالي لاعب الجزائر على قدم عمرو السولية ليتم الاحتكام إلى تقنية الفيديو واحتساب ركلة جزاء لمصر.

وتصدى السولية قائد الفراعنة للتنفيذ ليضع الكرة قوية أرضية على يسار الحارس مبولحي الذي كاد أن يتصدى لها لكن الكرة مرت بسبب قوتها إلى الشباك في الدقيقة 60، ليصرخ احتفالات بالهدف مثل زئير الأسود عند إعلان السيطرة على الوضع.

الهدف جلب معه إنذار للاعب الجزائر، ليتعادل السولية مرتين، مرة في الأهداف وأخرى في الإنذارات التي أصبحت (2-2) خلال المباراة ليعود التساوي في كل شيء بين الفريقين.

يفقد منتخب مصر خدمات أكرم توفيق ظهير أيمن الفريق في ربع نهائي بطولة كأس العرب بداعي الإيقاف، بعدما حصل أكرم توفيق على بطاقة صفراء في مباراة الجزائر بختام منافسات دور المجموعات لكأس العرب بعد ارتكاب خطأ على حدود منطقة الجزاء.

تعرض أحمد حجازي مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم، للإصابة أمام منتخب الجزائر، ليحل بدلا منه احمد ياسين، كما تعرض أيضا أيمن أشرف للإصابة مبكرا وحل بدلا منه مصطفى فتحي .

وضمن منتخب مصر ونظيره الجزائري التأهل لربع نهائي كأس العرب، والمباراة تحديد صاحب المركز الأول والثاني لتحديد الطرف الثاني في ربع النهائي.