عصام الحضري يحتفل بتصدر منتخب مصر لـ دور المجموعات في كأس العرب

نشر عصام الحضري لاعب منتخب مصر السابق، صورة له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، محتفلا بتصدر منتخب مصر لدور مجموعات في كأس العرب، وعلق عليها: الحمد لله.

وتعادل منتخب مصر أمام الجزائر 1-1 في ختام مبارياتهما في دور مجموعات كأس العرب، ولكن الفراعنة تصدروا المجموعة الرابعة بفضل نقاط اللعب النظيف.

وقال السولية عبر بي إن سبورتس: "أشكر اللاعبين على المجهود المبذول. واجهنا فريقا كبيرا ، لعبنا مباراة نهائية، ولعبنا بروح كبيرة لنتصدر المجموعة".

وأوضح أن "مواجهة الأردن ليست سهلة إطلاقا. لا يوجد مباراة سهلة، نحن من نسهل المباراة على أنفسنا أو نصعبها على أنفسنا. نأمل في تحقيق التأهل لربع النهائي".

ولم تنجح موقعة استاد الجنوب في حسم الاشتباك المصري الجزائري على قمة المجموعة الرابعة من كأس العرب، إلى أن حسم هلال عربي سوداني وياسين تيطراوي لاعبا الجزائر الأمور لصالح الفراعنة.