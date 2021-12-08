وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر: عاوزكم ترجعوا بـ كأس العرب

تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، هاتفيا، مع المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير، ووائل جمعة مدير المنتخب، وقدم التهنئة لهم بالصعود والأداء المتميز، والنتائج الطيبة التي حققوها حتى الآن.

وخلال اتصالاته، اطمأن وزير الرياضة علي البعثة المصرية للمنتخب الوطني، وتقديم التهنئة علي تصدر المجموعة التي نافس فيها كلاً من منتخبات "لبنان، السودان، الجزائر".

وطالب الوزير بمواصلة التركيز وتقديم اللاعبين أداء أكثر تميزاً في المباراة المقبلة أمام منتخب الأردن، والتأهل إلي المربع الذهبي، والفوز بلقب البطولة التي تتابعها الجماهير المصرية في إطار من الدعم والمساندة والمؤازرة للمنتخب الوطني.

من جهته، أعرب المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش عن سعادته بالمشاركة في بطولة كأس العرب التي تعد بروفة قوية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المزمع إقامتها في يناير المقبل، واكتساب اللاعبين مزيد من الخبرات والاحتكاك بمدارس كروية مختلفة.

وأشار كيروش إلى أنه أصبح لديه مجموعة كبيرة ومتنوعة من اللاعبين في مختلف المراكز قادرة على صنع الفارق في المنافسات المقبلة.