الصحة العالمية تعلن مفاجأة سارة بشأن متحور أوميكرون

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه لا مؤشرات على أن متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا الذي تم اكتشافه مؤخرا في جنوب إفريقيا، يسبب مرضا أشد، مقارنة بالمتحور دلتا.

وأكدت الصحة العالمية أنه "ليس هناك أي سبب للشك في فعالية اللقاحات الحالية المضادة لفيروس كورونا أمام المتحور أوميكرون"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وقال مايكل رايان، مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية "لدينا لقاحات عالية الفعالية أثبتت فعاليتها ضد جميع المتغيرات حتى الآن، من حيث المرض الشديد والاستشفاء، وليس هناك سببا لتوقع أن لا يكون الوضع كذلك بالنسبة لأوميكرون"، مؤكدا أن "هناك حاجة لمزيد من البحث".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت في وقت سابق، متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".

من جانبه، أكد كبير علماء البيت الأبيض أنتوني فاوتشي أن تحديد مدى شدة متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون سيستغرق أسابيع، لكن المؤشرات الأولية تدل على أنه ليس أسوأ من سابقه، بل قد يكون أخف.

وقال فاوتشي في مقابلة مع "فرانس برس" إن أوميكرون "معدية جدا بشكل واضح" وعلى الأرجح أشد عدوى من دلتا، المتحورة الأكثر انتشارا حاليا على مستوى العالم.

وأشار فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إلى أن التجارب المخبرية التي جرت على مدى فعالية الأجسام المضادة المكتسبة بموجب اللقاحات المتوافرة حاليا ضد أوميكرون ستصدر في غضون "أيام قليلة إلى أسبوع".

وبشأن مدى شدة متحور أوميكرون الجديد، رد فاوتشي قائلا "من شبه المؤكد أنها ليست أكثر شدة من دلتا".

وكانت دول عدة أعلنت حظر السفر إلى عدد من البلدان الأفريقية، على خلفية ظهور متحور أوميكرون، في محاولة لمنع انتقاله إليها.

وأوصت السلطات الأمريكية رعاياها بتجنب السفر إلى 9 دول بينها فرنسا والبرتغال، مع اقتراب أعياد الميلاد ورأس السنة وسط تفشي متحور أوميكرون في أوروبا.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 266.5 مليون إصابة حتى يوم الثلاثاء، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 8.22 مليار جرعة.