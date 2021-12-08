فرح الزاهد : شخصية مي التي أديتها بـ «زي القمر» شبهي جدًا|فيديو

قالت الفنانة فرح الزاهد، إن حكاية “بينا اتفاق بمسلسل ”زي القمر" “جت بسرعة جدا”، مؤكدة ان المسلسل كان بطولة شبابية .

وأضافت فرح الزاهد، خلال لقاء لها لبرنامج “هنا الزاهد”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن شخصية “مي” التي أديتها بالمسلسل كانت على الورق ممتعة، مشيرة إلى أنني تعلمتها بسرعة وبواقعية.

وتابعت فرح الزاهد، أن “شخصية مي شبهي جدا خاصة في التسرع والتردد والوصول لحلمى بسرعة وأرغب في القيام بالعديد من الأشياء بوقت واحد”.

أدوار الدراما تؤديها

كما أكد المخرج شادي عبد السلام، أن الفنانة فرح الزاهد في أدوار الدراما تؤديها بشكل رائع وبواقعية كبيرة .