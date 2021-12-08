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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نقل الجزائري بغداد بونجاح إلى المستشفى بعد إصابته أمام الشناوي

الجزائري بغداد بونجاح
الجزائري بغداد بونجاح

نُقل مساء الثلاثاء النجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح الى المستشفى، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام حارس منتخب مصر محمد الشناوي.

وقال صالح باي عبود المنسق الإعلامي لمنتخب الجزائر في تصريحات تلفزيونية: "وقع اصطدام بين حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي وبغداد بونجاح، وتعرض الأخير للإصابة ولكن ليست خطيرة".

أضاف: "بونجاح تم نقله إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات اللازمة، لكي نحدد مدى قدرته على خوض التدريبات غدًا، وهو متواجد حاليًا في المستشفى ولم يخرج حتى الآن".

ونشر لاعب السد القطري صورة له وهو على متن سيارة الإسعاف أثناء نقله الى المستشفى.

أُسدل الستار على منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر حتى يوم 18 ديسمبر الجاري، واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة للدور ربع النهائي.


وحجزت 8 منتخبات مقاعدها في الدور ربع النهائي لكأس العرب، هي "قطر وعمان من المجموعة الأولي، تونس والإمارات من المجموعة الثانية، المغرب والأردن من المجموعة الثالثة، مصر والجزائر من المجموعة الرابعة".

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