وفاة عادل الخطيب لاعب نادي طنطا السابق

توفي عادل الخطيب لاعب فريق كرة القدم السابق ومدب حراس المرمى السابق بنادي طنطا.

ونعي نادي طنطا، الراحل عادل الخطيب، عبر فيسبوك: رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي طنطا والمدير التنفيذي والعاملين بالنادي، ينعون الكابتن عادل الخطيب لاعب فريق كرة القدم السابق ومدب حراس المرمى السابق، للفقيد الرحمة والمغفرة والأسرة خالص العزاء.

ويعد نادي طنطا واحدا من أهم الأندية الاجتماعية في وسط الدلتا حيث يزيد عدد أعضائه عن نحو 100 ألف عضو، ويشارك رياضيا في منافسات أغلب الألعاب الجماعية والفردية.

وكانت انتخابات نادي طنطا الرياضي، والتي جرت منذ أقل من شهر، أسفرت عن فوز المحاسب فائز عريبي، برئاسة نادي طنطا الرياضي، ومحمد أبو فريخة نائبا لرئيس نادي طنطا والمستشار محمد صدقي أمينا للصندوق، وفي العضوية فاز ياسر المنشاوي وأحمد رياض المنشاوي والدكتور محمد سويلم وأحمد شمس، والمستشار محمد العواني، بمقاعد فوق السن، ومقاعد تحت السن فاز بها كريم أبو العزم وعمر عصام شوبير.