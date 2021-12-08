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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

صدى البلد

أُسدل الستار عن مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2021، والتي تقام في دولة قطر.

وحجزت 8 منتخبات مقعدها في دور ربع النهائي ببطولة كأس العرب، وهي: قطر، عمان، تونس، الإمارات، المغرب، الأردن، مصر والجزائر.

واحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته، بعد تعادله أمام منتخب الجزائر في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ولكن الفراعنة حسموا الصدارة بفضل قانون اللعب النظيف.

ويلتقي منتخب مصر متصدر المجموعة الرابعة مع منتخب الأردن وصيف المجموعة الثالثة، في ربع نهائي كأس العرب.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب خلال يومي الجمعة والسبت 10 و11 ديسمبر.

ويلتقي منتخب مصر مع الأردن، يوم السبت، المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على ملعب الجنوب.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الجزائري، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما على أرضية ملعب الجنوب، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بمرحلة المجموعات في كأس العرب 2021 بقطر.

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