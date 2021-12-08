مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8- 12- 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 8-12-2021 العديد من المباريات الهامة ببطولة دوري أبطال أوروبا.



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة



يوفنتوس × مالمو- الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

زينيت سانت بطرسبرج× تشيلسي - الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

بنفيكا × دينامو كييف- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2 English

بايرن ميونخ× برشلونة- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

أتلاتنا× فياريال- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

ريد بول سالزبورج × إشبيلية- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1

فولفسبورج × ليل- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 2

مانشستر يونايتد × يونج بويز- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium