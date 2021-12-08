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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8- 12- 2021 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الأربعاء 8-12-2021 العديد من المباريات الهامة ببطولة دوري أبطال أوروبا.
 

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة
 

يوفنتوس × مالمو- الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

زينيت سانت بطرسبرج× تشيلسي - الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

بنفيكا ×  دينامو كييف- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2 English   

 بايرن ميونخ× برشلونة- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

أتلاتنا× فياريال- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

ريد بول سالزبورج × إشبيلية- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1

 فولفسبورج × ليل- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 2

مانشستر يونايتد × يونج بويز- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

 

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