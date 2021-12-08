أبرزهم الخارجية وماسبيرو.. مسئول المشروع: 6 مباني سيتم الإبقاء عليها بمثلث ماسبيرو

كشف المهندس نسيم سليم، مدير عام تنفيذ مشروع مثلث ماسبيرو من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، عن المباني التي سيتم الإبقاء عليهم داخل مثلث ماسبيرو.

وأضاف نسيم سليم، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أنه بمثلث ماسبيرو سيتم الإخلاء تماما من جميع المباني فيما عدا ست مباني، وهم مبني الهيلتون ومبني الإذاعة والتليفزيون ومبني الخارجية ومسجد أبو العلا ومتحف المركبات، وأخيرا القنصلية الإيطالية.

وفي سياق أخر، قال المهندس نسيم سليم، مدير عام تنفيذ مشروع مثلث ماسبيرو من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، إن منطقة مثلث ماسبيرو كانت منطقة عشوائية ذات خطورة من الدرجة الثانية، حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتطوير المنطقة، وبالفعل بدأت محافظة القاهرة بالتعاون مع صندوق المناطق العشوائية بازالة العشوائيات.



وأضاف أنه تم بالفعل إزالة المناطق والمباني التي كانت موجودة وبدء العمل كهيئة مجتمعات عمرانية فى عام 2019، موضحا انه تم البدء فى مرحلة الإسكان البديل، وكان عبارة عن مجموعة عن الأبراج خصيصا للسكان من أهل ماسبيرو مطالبين للعودة بالمنطقة.



وتابع أنه تم توفير وحدات سكنية لهؤلاء السكان، لافتا: "فيه ناس أخدوا تعويضات وحدات سكنية فى مناطق أخرى أو قطع أراضي، وفيه ناس قالوا لا احنا عايزين نرجع"، حيث أن الدولة كانت حريصة على تلبية رغباتهم.