نسيم سليم: 7 مليارات جنيه استثمارات مشروع مثلث ماسبيرو

قال المهندس نسيم سليم، مدير عام تنفيذ مشروع مثلث ماسبيرو، إن حجم استثمارات مشروع مثلث ماسبيرو وصلت إلى 7 مليارات.

وأضاف نسيم سليم، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أنه تم بالفعل إزالة المناطق والمباني التي كانت موجودة وبدء العمل كهيئة مجتمعات عمرانية فى عام 2019، موضحا انه تم البدء فى مرحلة الإسكان البديل، وكان عبارة عن مجموعة عن الأبراج خصيصا للسكان من أهل ماسبيرو مطالبين للعودة بالمنطقة.



وتابع أنه تم توفير وحدات سكنية لهؤلاء السكان، مضيفا: "فيه ناس أخدوا تعويضات وحدات سكنية فى مناطق أخرى أو قطع أراضي، وفيه ناس قالوا لا احنا عايزين نرجع"، حيث أن الدولة كانت حريصة على تلبية رغباتهم.



وأشار إلى أنه تم تنفيذ الإسكان البديل، وتم الإنتهاء من مرحلة المباني وعلى وشك الإنتهاء من مرحلة التشطيبات، وهناك برجين مخصصين للإسكان البديل، بارتفاع 18 دورا، وستكون مشطبة تشطيب كامل.