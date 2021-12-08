نتطلع إلى مزيد من التعاون.. وزير خارجية جنوب السودان يوجه الشكر للرئيس السيسي

استقبل ماييك أيي دينج، وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جنوب السودان، السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير مصر في جوبا، حيث أكد الوزير الجنوب سوداني خلال اللقاء على عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق بين الجانبين في كافة مجالات التعاون الثنائية، ومواصلة التنسيق والتشاور السياسي في مختلف القضايا والموضوعات الاقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.



كما أعرب الوزير الجنوب سوداني عن التقدير والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وللحكومة المصرية على ما تقدمه مصر من كافة أشكال الدعم والمساندة لجنوب السودان، مثنيًا على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين فى هذه المرحلة.



من جانبه، أكد السفير المصري على التعاون الوثيق القائم بين البلدين وما شهدته الفترة الأخيرة من زيارات رفيعة المستوى، بما يؤكد الرغبة المشتركة فى دفع وتنمية العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب السودان إلى آفاق أرحب، ويسمح بالتوظيف الأمثل لكافة الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في البلدين، وبما يعكس العلاقات الأخوية الوثيقة بين رئيس الجمهورية وشقيقه الرئيس سالفا كير، فضلًا عن العلاقات الوطيدة بين الشعبين الشقيقين.