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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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يرد على الشائعات.. رسائل مهمة من طارق شوقي لطلاب الثانوية العامة

يرد على الشائعات..
يرد على الشائعات.. رسائل هامة من طارق شوقي لطلاب الثانوية ال

أعلنت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد من الأخبار المهمة لـ طلاب الثانوية العامة ،  في إطار سعي الوزارة لمواجهة الشائعات المستمرة وحسم الجدل المتكرر بشأن الثانوية العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.

خرج الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني بعدة تصريحات مهمة لكل طلاب الثانوية العامة، حيث أعلن أن امتحانات الثانويةالعامة 2022  ستكون إلكترونية، وأنه تم تأسيس بنية تحتية قوية، ويتم تطويرها بشكل دوري ومستمر.

كما انه  من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022.

وصرح شوقي بأن كل الدفعات الأصغر من العام القادم ستكتفي بالتشعيب لعلمي وأدبي فقط.

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،  طلاب الثانوية العامة الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2021 / 2022، موضحة أنه على جميع طلاب الثانوية العامة أن يعلموا أن آخر فرصة لإتاحة إمكانية تغيير التشعيب بين "العلمي والأدبي"، قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول، والمقرر انطلاقها منتصف يناير المقبل طبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي .

لمتابعة مزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: 

 

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