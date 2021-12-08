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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ مساعد ومدرس بصيدلة المنصورة يشاركان بالنشر في الدوريات العالمية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أعلنت جامعة المنصورة فى بيان لها اليوم  أن كلا من الدكتورة رانيا الشاهيني الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء التحليلية ، والدكتور محمود المغربي  المدرس بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية، بكلية الصيدلة جامعة المنصورة قد شاركوا بنشر سبعة فصول في ستة كتب منشورة في دور النشر العالمية Elsevier, Springer, and Wiley 

واضاف البيان أن الكتب هى  :

1- Green Solvents for Biocatalysis

2- Green Solvents for Environmental Remediation

3- Analytical Techniques for Environmental and Industrial Analysis

4- Emerging Contaminants and Associated Treatment Technologies

5- Nanosensor Technologies for Environmental Monitoring

6- Applied Water Science Volume 1: Fundamentals and Applications

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IMG-20211208-WA0026
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كلية الصيدلة جامعة المنصورة الدكتور محمود أعضاء هيئة تدريس هيئة تدريس الصيدلي

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