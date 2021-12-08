أستاذ مساعد ومدرس بصيدلة المنصورة يشاركان بالنشر في الدوريات العالمية

أعلنت جامعة المنصورة فى بيان لها اليوم أن كلا من الدكتورة رانيا الشاهيني الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء التحليلية ، والدكتور محمود المغربي المدرس بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية، بكلية الصيدلة جامعة المنصورة قد شاركوا بنشر سبعة فصول في ستة كتب منشورة في دور النشر العالمية Elsevier, Springer, and Wiley

واضاف البيان أن الكتب هى :

1- Green Solvents for Biocatalysis

2- Green Solvents for Environmental Remediation

3- Analytical Techniques for Environmental and Industrial Analysis

4- Emerging Contaminants and Associated Treatment Technologies

5- Nanosensor Technologies for Environmental Monitoring

6- Applied Water Science Volume 1: Fundamentals and Applications

IMG-20211208-WA0026