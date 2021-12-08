بريطانيا تبعث برسالة تحذير لـ إيران حول الاتفاق النووي

حثت وزيرة خارجية بريطانيا ليز تراس، اليوم الأربعاء، إيران على العودة إلى الاتفاق النووي المبرم العام 2015.

وقالت تراس إنها آخر فرصة أمام إيران لمعاودة الالتزام به، وذلك قبل يوم واحد فقط من الموعد المقرر لاستئناف المحادثات.

وتابعت: ”لذا يجب عليهم العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، لأن من مصلحتهم القيام بذلك“ في إشارة إلى الاتفاق النووي.

وقال مسئول كبير بالاتحاد الأوروبي إن المحادثات النووية، ستستأنف غدا الخميس في فيينا.

وكتب إنريكي مورا الذي يترأس المحادثات على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، أن ”الجولة السابعة من المحادثات ستتواصل غدا الخميس في فيينا بعد مشاورات في عواصم الدول المشاركة في المفاوضات. وستنعقد لجنة مشتركة، وستجرى عدد من الاتصالات الثنائية والمتعددة الأطراف“.

فيما رجح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الأربعاء، أن تتواصل المحادثات، لكنه عبر عن قلقه من أن تكون إيران تماطل لكسب الوقت.

وكان لو دريان، قال أمس الثلاثاء، أمام لجنة برلمانية فرنسية: ”اليوم عناصر المناقشة التي استؤنفت غير مشجعة؛ لأننا نشعر أن الإيرانيين يريدون أن يجعلوها تستمر، وكلما طالت مدة المحادثات زاد تراجعهم عن التزاماتهم، واقتربوا أكثر من قدرتهم على امتلاك سلاح نووي“.

وبموجب اتفاق 2015، الذي أبرمته طهران وست قوى كبرى، اتخذت إيران خطوات للحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.