ميركل تغادر مقر الاستشارية الألمانية نهائيا

غادرت المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، مقر المستشارية الألمانية بشكل نهائي، عقب تولي المستشار الجديد أولاف شولتس.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن المستشار الألماني الجديد، أولاف شولتس، ستشمل أولى جولاته الخارجية باريس وبروكسل وذلك اعتبارًا من 10 ديسمبر الجاري.

وحسب ما ذكرته الحكومة الألمانية في بيان، فمن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شولتس، يوم الجمعة المقبل، إذ أكد في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن المستشار الألماني سيزور فرنسا، قائلا: "عزيزي أولاف شولتس، سنكتب الفصل المقبل معًا للفرنسيين والألمان والأوروبيين.. سأراك الجمعة المقبل".

وتعد الزيارة الأولى إلى باريس هي تعبير عن العلاقات الوثيقة والصداقة بين ألمانيا وفرنسا، كما ستركز على القضايا الثنائية والدولية والأوروبية.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي.

وفي بروكسل، سيلتقي شولتس رئيس المفوضية الأوروبية فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بالإضافة إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، للتأكيد على أهمية التحالف لأمن ألمانيا وأوروبا وعبر المحيط الأطلنطي.

وكان الديمقراطي الاشتراكي بألمانيا، أولاف شولتس أدى، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية كمستشار جديد للبلاد، خلفًا لأنجيلا ميركل

واختار البرلمان الألماني "البوندستاج"، اليوم الأربعاء، أولاف شولتس مستشارا للبلاد خلفا لـ ميركل، التي تقلدت المنصب لمدة 16 عامًا، لتنهي مسيرة سياسية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، انتخب البرلمان الألماني، أولاف شولتس 63 عامًا، مستشارا جديدا للبلاد خلفًا لأنجيلا ميركل.

وحصل شولتس على دعم 395 سياسيًا في مجلس النواب الألماني “البوندستاج” صباح اليوم الأربعاء ليحل محل أنجيلا ميركل.

وأصبح أولاف شولتس، مستشارا جديدا لـ ألمانيا بعد 3 أشهر من فوز الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (SPD) في انتخابات البلاد، متغلبًا على الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) الذي حكم لمدة 16 عامًا في عهد أنجيلا ميركل.

وبات أولاف شولتس المستشار الألماني الجديد بعد أن وقع حزبه الديمقراطي الاجتماعي (SPD) صفقة مع حزب الخضر والديمقراطيين الأحرار لتشكيل ائتلاف حاكم جديد.

وينهي شولتس بذلك عهد ميركل التي تتقاعد في سن الـ67، وهي أول امرأة تدير ألمانيا، حيث أمضت في السلطة 5860 يومًا.

