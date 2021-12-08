بسبب الرياح.. سقوط شجرة ضخمة بشارع طه الحكيم بطنطا دون وقوع إصابات

شهد شارع طه الحكيم بمدينة طنطا قبل قليل سقوط شجرة ضخمة ما ادي الي غلق الشارع دون وقوع إصابات أو خسائر وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة.

وشهدت مراكز ومدن محافظة الغربية، منذ صباح اليوم الأربعاء عاصفة ترابية ونشاطا ملحوظا للرياح تسبب فى انعدام الرؤية نسبياً فى عدد من المناطق والشوارع والميادين المختلفة المختلفة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ومن جانبها رفعت غرفة العمليات بديوان عام محافظة الغربية حالة الطواريء بجميع المراكز والمدن وقطاعات الخدمات وشركة مياة الشرب والصرف الصحي تحسباً لسقوط امطار.

كما أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء حالة الطواريء ومنعت الإجازات عن الفنيين وفرق الطواريء تحسباً لانقطاع الكهرباء أو سقوط اسلاك بسبب الرياح الشديدة.

بسبب الرياح.. سقوط شجرة ضخمة بشارع طه الحكيم بطنطا دون وقوع اصابات

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