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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صور مبهجة…ليلي أحمد زاهر وصديقتها تخطفان الأنظار على انستجرام.. شاهد

ليلي زاهر
ليلي زاهر

نشرت ليلي أحمد زاهر صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت ليلي أحمد زاهر بصور مبهجة برفقة صديقتها وهو ما أثار اعجاب متابعيها.

 

يذكر أن الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر،  روجت لأحدث أعمالها من خلال نشر البوستر الرسمي للمسرحية الجديدة "عائلة لاسعة جدا"، عبر حسباها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وكتبت زاهر معلقة من خلال البوستر: "استنونا في مسرحية عائلة لاسعة جداً في موسم الرياض إن شاء الله يوم ٢ ديسمبر علي مسرح بكر الشدي".
 

 

وفي سياق أخر،احتفلت أسرة فيلم "المحكمة"، بعرض الفيلم بدور السينما، بإقامة عرض خاص للفيلم  بحضور أبطاله و منهم، غادة عادل، ليلي زاهر وشقيقتها ملك، نجلاء بدر، جميلة عوض، سلوي عثمان، والمؤلف احمد عبد الله، والمخرج محمد امين، والمنتج أحمد السبكي و نجله المخرج كريم السبكي .

 

وحضر أيضا عدد من نجوم الفيلم لتهنئتهم علي العمل منهم النجم احمد حاتم وغيرهم العديد من صناع السينما .

 

كان صناع الفيلم قد طرحوا الأفيشات الدعائية التي يتصدرها كل بطل بمفرده، وتدور أحداث فيلم المحكمة حول مجموعة من القصص الواقعية، بطولة غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين. من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين وإنتاج أحمد السبكي.

 

ويتناول فيلم "المحكمة" العديد من القضايا المهمة ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة، ونشاهد قضايا الكثير من الناس، ولكل بطل الخط الخاص به، وهناك 6 قضايا جنائية يسلط الفيلم الضوء عليها.

ليلي احمد زاهر انستجرام التواصل الاجتماعي الفن سينما

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