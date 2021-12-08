كيلو البانيه بـ60 والفراخ البيضاء بـ28 جنيها.. أسعار الدواجن بالأسواق |فيديو

رصدت عدسة صدي البلد"، اليوم “الأربعاء "آخر أسعار الدواجن في الأسواق، وقال محمد حسن أحد بائعي الدواجن بمحافظة الجيزة بمنطقة الوراق، إن أسعار الدواجن انخفضت بقيمة 3 جنيهات للكيلو.

وأشار صاحب المحل في حواره مع "صدى البلد " إلى أن أسعار الدواجن ارتفعت في الفترة الأخيرة بسبب فصل الشتاء الذي أدي لارتفاع سعر الكتكوت البلدي، وغلاء سعر الأنبوبة التي تستخدم في الدفايات التي يستخدمها أصحاب المزارع لتربية الدواجن.

وقال إن سعر الفراخ البيضاء وصل ٢٨ جنيها للكيلو، والبانيه 50 جنيها، والوراك 30 جنيها، والهياكل 10 جنيهات، والكبد والقوانص 34 جنيها للكيلو ، والبط والأوز 60 جنيها للكيلو، والسمان 35 جنيها للزوج، مشيرا إلى انخفاض سعر كرتونة البيض والتي وصلت إلى 38 جنيها.