برلماني: مجمع التحرير سيصبح عنصرا جاذبا للاستثمارات في المنطقة بعد تطويره

أشاد النائب عيد حماد عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، بتنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة استغلال المباني الحكومية أفضل استغلال بشأن مجمع التحرير، لافتا إلى أن توقيع اتفاقية إعادة تأهيل وتطوير مجمع التحرير مع التحالف الفائز بتطويره يعد نقلة نوعية في الاستثمار العقاري والسياحي والخدمي.



وأضاف النائب حماد، خلال بيان صادر له اليوم الأربعاء، أن تطوير مجمع التحرير وإعادة تأهيله يعتبر بداية لاستمرار استغلال كافة المباني الحكومية ولاسيما بعد انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن فكرة تطوير مجمع التحرير تواكب ما تتخذه الدولة من خطوات جادة في سبيل الحفاظ على أصولها التاريخية.



وتابع عضو مجلس النواب النائب عيد حماد أن إعادة إحياء مجمع التحرير سيصبح عنصراً جاذباً للاستثمارات في المنطقة، وسيكون نقطة البداية لشراكات أكبر مع الحكومة المصرية في الفترة القادمة.



وأشار حماد، إلي أن أعضاء التحالف الفائز استعرضوا التصور الخاص بتطوير واستغلال مجمع التحرير، وما يتضمنه من تحويل المجمع إلى مركز يضم فندقاً عصرياً، تم تصميمه بعناية ليحافظ علي أصالة المكان وقيمته التاريخية والثقافية، فضلا عن تأهيل الدور العلوي للمجمع ليوفر إطلاله متميزة على نهر النيل ومدينة القاهرة، مضيفا: التطوير وإعادة التأهيل سيعمل علي جذب المزيد من الاستثمارات.



وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين الماضي، مراسم توقيع اتفاقية مع التحالف الفائز بتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وجاء فوز التحالف الأمريكي، الذي يضم مجموعة "جلوبال فينتشرز"، ومجموعة "أوكسفورد كابيتال"، وشركة "العتيبة للاستثمار"، بعد عملية طرح استهدفت جذب مطورين وشركاء من كافة أنحاء العالم، متخصصين في إعادة تأهيل وتطوير المبانى التاريخية، وتم تصفيتهم إلى ثلاثة تحالفات، ليفوز التحالف الأمريكي بأفضل عرض فني ومالي، هذا بالإضافة إلى ما يتمتع به التحالف من سابقة أعمال ثرية لتطوير مجموعة من المباني التاريخية في أمريكا وأوروبا.