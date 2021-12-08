كنت بموت.. ياسمين عبد العزيز تروي تفاصيل معاناتها الصحية مؤخرا.. فيديو

تحدثت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن تفاصيل فترة مرضها، والوعكة الصحية التي مرت بها في الفترة الماضية.



وقالت ياسمين عبد العزيز في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي": "مكنتش متخيلة إني هطلع في برنامج أتكلم عن فترة مرضي".

وأضافت ياسمين عبد العزيز: "كنت داخلة اعمل عملية جراحية كنت متعودة اعملها ، وأول مرة عملتها كان عندي 16 سنة".



وتابعت ياسمين عبد العزيز: "كنت متعودة اعمل العملية دي وبكمل حياتي بشكل طبيعي ومحدش يعرف حاجة"، مضيفة: "بعد الانتهاء من مسلسل اللي مالوش كبير قررت اعمل العملية الجراحية".

وأكملت ياسمين عبد العزيز: "لما سألت الدكتور قالي العملية هتتعمل في 3 ساعات ودخلت اعمل العملية ومحدش كان يعرف، ولما طلعت من العمليات شعرت بآلام رهيبة وكنت بصوت وشعرت بآلام لم اشعر بها من قبل".

ولفتت ياسمين عبد العزيز:" بعد العلمية كنت بقول لهم انا بموت وكنت أشعر بآلام رهيبة، وكنت احصل على مسكنات كثيرة لتقليل الألم، وبعد العملية عرفت إن القولون اتخرم عندي وجالي تسمم في الدم".



