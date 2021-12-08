سر تسمية الفنانة ويزو بهذا الأسم ..فيديو

قالت الفنانة ويزو، إن اسمها الحقيقي “دينا محسن”، مؤكدة أن سبب تسميتها بـ «ويزو»، يرجع إلى اسم لانشون كانت تأخذه المدرسة بشكل يومي، ما دفع أصدقائها لإطلاق اسمه عليها.

هنأت الفنانة الكوميدية، دينا محسن"ويزو"، زوجها الممثل الكوميدي شريف حسني، بمناسبة عيد ميلاده، وأرسلت إليه تهنئة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

ونشرت ويزو صورة لزوجها وهو يحتفل بعيد ميلاده بتورتة علي شكل نادي الزمالك،وكتبت له من خلال صورته:"كل سنة وأنت طيب يا حبيبي وعقبال 100 مليون سنة وانت ناجح ومحقق إللي نفسك فيه ياأحلي ضحكة في الدنيا وعيد زواج سعيد".

مشاهدها فى فيلم تماسيح النيل



وفي سياق أخر،انتهت الفنانة دينا محسن (ويزو) - نجمة فريق مسرح مصر - من تصوير مشاهدها فى فيلم تماسيح النيل ، المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائي.