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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنا مش مؤذية.. ياسمين عبد العزيز: مش هرفع قضية على طبيب العملية..فيديو

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

تحدثت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن تفاصيل فترة مرضها، والوعكة الصحية التي مرت بها في الفترة الماضية.
وقالت ياسمين عبد العزيز، في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، "الناس في الشارع بتقولي مينفعش تسكتي ولازم ترفعي قضية ولازم الدكتور الذي تسبب في الخطأ الطبي  يتاخد إجراء ضده".

وأضافت ياسمين عبد العزيز "وأنا تعبانة قلت إني هرفع قضية ومش هسيب حقي ، لكن بعد التعافي  قلت اني اعرف الدكتور ده وربنا سترها معايا  بعد لما كنت بموت".

وتابعت ياسمين عبد العزيز "التعب اللي مريت به  وحب الناس ورائه سبب،  لن أرفع قضية ضد الدكتور الذي تسبب في الخطأ الطبي الذي حدث لي وانا مش مؤذية ومش عايزة  أؤذيه واكيد هو مش قاصد انه يؤذيني ".

ياسمين عبد العزيز خطأ طبي منى الشاذلى اخبار التوك شو مرض ياسمين عبد العزيز

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