رحلة بين الحياة والموت|ياسمين عبد العزيز تكشف لأول مرة تفاصيل حوارها مع التربي

حلت الفنانة ياسمين عبد العزيز ضيفة في برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة "سي بي سي"، لتكشف لأول مرة عن محنتها وسط رحلة بين الحياة والموت.

تحدثت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن فترة مرضها الصعبة التي مرت بها مؤخرا، بين الألم والوجع، مضيفة :«قولت لاخويا الكبير خلي بالك من أولادي ياسمين وسيف لأنهم أول الأشخاص اللي فكرت فيهم عندما كنت مريضة».

وكشفت «ياسمين عبد العزيز» عن الحوار الذي دار بينها وبين التربي الذي كان يعتبر صادما لها، بعد أن أرسل فيديو بتجهيز المقابر لاستقبالها، مضيفة : «أنا كنت بموت، وجاءت لي رسالة من التربي، ووأرسل لي فيديو كانوا بيجهزوا لي التربة وعندي صدمة».

مستنيكي يا أستاذة علشان كلنا بنحبك

وقالت «ياسمين عبد العزيز» : «التربي قال لي ركبنا ليكي كشاف، ومستنيكي يا أستاذة علشان كلنا بنحبك.

وعلقت مازحة : «على أساس أني لما أموت أقوم بليل أشرب شاي على الكشاف اللي هو ركبه، وبعد كده قولتله بلاش تبعت لي رسائل تاني».

وتابعت "ياسمين عبد العزيز" : «مش قادرة أصدق اني في البرنامج وبتكلم في موضوع زي ده وعن فترة مرضي، والناس كلها كانت بتدعي لي بالشفاء، وكنت بقوي نفسي طوال الوقت لتخطي المحنة».