أصبحت واحدة تانية.. ياسمين عبد العزيز تكشف تفاصيل أهم يوم في مرضها

روت الفنانة ياسمين عبد العزيز، تفاصيل جديدة عن فترة مرضها، والوعكة الصحية التي مرت بها خلال الفترة الماضية.



وقالت ياسمين عبد العزيز، في حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي "، إنه يوم وقفة عرفة من الأيام الهامة في فترة مرضي.

وأوضحت الفنانة ياسمين عبد العزيز، في يوم عرفة الناس كلها دعتلي، أنه :"أنا كنت بموت وبعد يوم عرفة أصبحت واحدة تاني وخرجت من الرعاية المركزة وبقيت بعرف أتكلم وروحي رجعتلي مرة تانية ".

وأضافت ياسمين عبد العزيز:" لما بصيت على نفسي لقيت معدتي بره والامعاء بره ولما سألت قالولي أن ده بسبب العملية واني عندي تسمم في الدم ".

وتابعت ياسمين عبد العزيز " لما كنت خرجت من العناية المركزة فضلت حوالي شهر في غرفة عادية بالمستشفى وعندي حالة صدمة وكنت غير قادرة على الضحك أو البكاء ".

