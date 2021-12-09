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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تطمئن المواطنين: عدم استقرار الطقس سينتهي قريبا ..فيديو

الأرصاد
الأرصاد

زف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد، بشرى سارة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة، خصوصا بعد حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد من هبوب للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TeN"، أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ستنتهي خلال الساعات القادمة، وستهدأ شدة الرياح، وسيبدأ الاستقرار بداية من الغد وستسطع الشمس بشكل أكبر.

وحذر من انخفاض درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر، كما حذر من الشبورة المائية التي تتكون في الصباح الباكر على بعض الطرق الساحلية والقريبة من المسطحات المائية.

هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد درجات الحرارة الشبورة المائية حالة الجو بشرى سارة الأرصاد الجوية الاحوال الجوية محمود شاهين

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