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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. وموعد القرعة والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

أسدل الستار على دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022 ، فيما عدا مباراة واحدة تم تاجيلها بين فياريال وأتالانتا .

وتأهل 15 فريقاً من أصل 16 فريقاً إلى ثمن نهائي البطولة الأوروبية، على أن تبقى البطاقة الأخيرة بين فريقي أتالانتا الإيطالي وفياريال الإسباني.

وتم تأجيل مواجهة أتالانتا الإيطالي وفياريال الإسباني، التي كان من المقرر أن تقام مساء الأربعاء، بسبب سوء الأحوال الجوية في بيرجامو.

ومن المقرر أن تقام مباراة أتالانتا وفياريال، مساء الخميس، لحجز أخر بطاقة إلى دور الـ16 بدوري الأبطال.

الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي

المركز الأول

مانشستر يونايتد - ليفربول - مانشستر سيتي - ريال مدريد - بايرن ميونيخ - أياكس - ليل - يوفنتوس

المركز الثاني

باريس سان جيرمان - تشيلسي - إنتر ميلان - أتليتكو مدريد - سبورتنج لشبونة - بنفيكا - سالسبورج


موعد قرعة ثمن النهائي

تقام قرعة دوري أبطال أوروبا يوم الاثنين 13 ديسمبر في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لـ القرعة

تذاع قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على قناة بي إن سبورتس الإخبارية والقناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبر يوتيوب.

موعد مباريات ثمن النهائي

تلعب مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أيام 15-16 فبراير، و23-24 فبراير.

بينما تلعب مباريات الإياب أيام 8-9 مارس و15-16 مارس.

جدير بالذكر أن مباريات الإقصاء  في دوري أبطال أوروبا  ستقام بدون قاعدة الهدف خارج الأرض، حيث أن المباراة التي تنتهي بالتعادل في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب، ستذهب إلى وقت إضافي من شوطين، وإذا استمر التعادل يلعب الفريقين ركلات جزاء ترجيحية.

دوري ابطال أوروبا فياريال الإسباني وأتالانتا الإيطالي مانشستر يونايتد بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان

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