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رئيس التحرير
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رياضة

في أول اجتماع له..

الخطيب مشرفا على قطاع كرة القدم وغالي ينضم للجنة التخطيط ومكافآت للعاملين.. 10 قرارات عاجلة لمجلس إدارة الأهلي

صدى البلد

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء امس الأربعاء، بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

 

واتخذ مجلس الادارة عدد من القرارات الحاسمة بشان النادي والفريق الاول والجمعية العمومية 

 

ويرصد موقع صدي البلد القرارات 

1- قرر المجلس تولي محمود الخطيب، رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، التي تتوجه إلى قطر في الفترة من 15 وحتى 23 ديسمبر الجاري، لمواجهة فريق الرجاء المغربي، على كأس السوبر الإفريقي، يوم 22 من الشهر نفسه.

 

2- قرر المجلس تكليف طارق قنديل عضو مجلس الإدارة برئاسة لجنة العضوية، على أن تضم اللجنة في عضويتها كلا من: محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي، بالإضافة إلى المدير المالي ومدير الاشتراكات.

 

3-  قرر المجلس تولي المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، ملف تنسيق الشئون المالية بين مجلس الإدارة، وشركات الأهلي الأربع، وهي: شركة الأهلي لكرة القدم، والأهلي للخدمات الرياضية، والأهلي للمنشآت الرياضية، والأهلي للإنتاج الإعلامي

 

4- قرر المجلس الموافقة على تكليف حسام غالي عضو مجلس الإدارة، منسقًا بين محمود الخطيب رئيس النادي، المشرف العام على قطاع كرة القدم، وشركة الأهلي لكرة القدم.

 

5-  قرر المجلس الموافقة على ضم غالي إلى لجنة تخطيط الكرة التي تضم محسن صالح وزكريا ناصف.

 

6- قرر المجلس الموافقة على تفويض محمود الخطيب، للإشراف على قطاع كرة القدم، والموضوعات العاجلة.

 

7- عقب الجلسة، قرر المجلس  اعتماد الموضوعات الخاصة بجدول أعمال الجمعية العمومية، المنعقدة بتاريخ 25 و26 نوفمبر الماضي، مع عرض الميزانية على الجهات الرقابية المختصة.

 

8- عقب الجلسة، قرر المجلس  اعتماد زيادة قيمة الاشتراكات في فرعي الأهلي بالشيخ زايد والتجمع الخامس، من 250 ألفًا إلى 350 ألف جنيه، على أن يتم تطبيق الزيادة اعتبارًا من يوم 1 أبريل 2022، وذلك حتى يتسنى للمشتركين الجدد الاستفادة بالأسعار الحالية، قبل زيادتها بشكل رسمي.

 

9- عقب الجلسة، قرر المجلس الموافقة على صرف مكافأة للعاملين بالنادي الأهلي، تقديرًا لجهودهم أثناء انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة.

 

10- عقب الجلسة، قرر المجلس تكليف إحدى المؤسسات الوطنية بدراسة وتنفيذ العديد من المشروعات بفرع النادي بالشيخ زايد، وتضم هذه المشروعات: إنشاء حمام سباحة وأماكن جلوس وخدمات للأعضاء، في المنطقة الملحقة بالحمام، على أن يتم تكليف أحد المكاتب الاستشارية بعمل التصميمات الخاصة بالحمام، كذلك إنشاء مسجد وأماكن انتظار السيارات وجيم جديد ومبنى تغيير للملابس مع تجديد الأسوار والبوابات بالفرع.

 

 

الأهلى الخطيب صدى البلد السوبر الإفريقي محمود الخطيب الرجاء المغربي

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