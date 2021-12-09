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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مسؤول أمريكي يزور الإمارات وتركيا ومصر لبحث الصراع في إثيوبيا وبن سلمان يبدأ زيارة إلى قطر.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

أمير قطر وولي العهد السعودي يترأسان اجتماع مجلس التنسيق القطري السعودي المشترك
البرهان: القوات المسلحة مصممة على استكمال الفترة الانتقالية وصولا لانتخابات حرة ونزيهة
الامارات والسعودية: تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتجاري لبناء مستقبل أفضل يحقق تطلعات الشعبين
عشية استئناف المفاوضات النووية في فيينا.. أمريكا تحذر: الوقت أصبح ضيقا جدا
بايدن: إرسال قوات أمريكية للدفاع عن أوكرانيا ضد روسيا "غير مطروح للنقاش"


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الراي" إن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، أمس، أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان سيتوجه غدا الخميس إلى الإمارات وتركيا ومصر لمناقشة الدعم الدولي للجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في إثيوبيا.

وذكرت أن الولايات المتحدة دعت أطراف الصراع إلى إنهاء الاشتباكات على الفور، لكن القتال مستمر بين الحكومة الإثيوبية والجماعات المتمردة، وفي مقدمتها الحركة الشعبية لتحرير تيغراي.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن الإمارات والسعودية أكدتا سعيهما الى تعزيز التعاون الإستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتجاري والتنموي لبناء مستقبل أفضل يحقق الأمن والازدهار والتنمية الشاملة وتطلعات شعبي البلدين، وأكدتا استمرار التنسيق في مواقفهما بشأن القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الاقليمية والدولية بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشاد البلدان بالمستوى المتميز للتعاون بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية وبما تحقق من تعاون وتكامل تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي تم إنشاؤه بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين واخيه رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وذكرت "الأنباء" أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وصل العاصمة القطرية الدوحة، في أول زيارة منذ اندلاع الأزمة بين قطر ودول الخليج عام 2017، فيما أشارت "القبس" إلى أن امير قطر الشيخ تميم بن حمد ترأس وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاربعاء الاجتماع السادس لمجلس التنسيق القطري السعودي المشترك.

في سياق آخر، نقلت "الوطن" عن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان قوله إن القوات المسلحة مصممة على استكمال الفترة الانتقالية وصولا لانتخابات حرة ونزيهة.

واكد البرهان أمام حشد من الجنود في منطقة المعاقيل بولاية نهر النيل في ختام فعاليات العام التدريبي للجيش التزامه بالاتفاق الذي توصل إليه الشهر الماضي مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك حتى الوصول إلى حكومة منتخبة.

دوليًا، أشارت "الجريدة" إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن إرسال قوات أمريكية للدفاع عن أوكرانيا في وجه روسيا ”غير مطروح للنقاش“؛ لأنها ليست عضوا في حلف الناتو.

وذكرت "الأنباء" أن الولايات المتحدة الأمريكية، قالت عشية استئناف المفاوضات النووية في فيينا، إنها ”ستحدد بسرعة“ ما إذا كانت إيران مستعدة للتفاوض ”بحسن نية“، محذرة في الوقت ذاته من أن الوقت أصبح ”ضيقا جدا“.

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