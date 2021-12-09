الحالة المرورية.. كثافة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

تشهد الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس ، كثافة مرورية متحركة السير وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات.

وشهد ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، أيضا كثافة مرورية متحركة بجميع المداخل المؤدية للميدان، و أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسي و رمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد أيضا كثافة مرورية متحركة السيارات.

كما شهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، كثافة مرورية متحركة بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة

ويأتى فى مقدمة خدمات الطوارئ، أرقام الإدارة العامة للمرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم مرور أكتوبر 38355532

- رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

- رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258