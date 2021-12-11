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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلال ثلاثة أيام.. تحرير 279 محضرًا تموينيًا متنوعًا بمحافظة سوهاج

صدى البلد

قال المهندس محمد ابراهيم ابراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أنه تم تدشين حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، خلال الثلاثة أيام الماضية.

وأضاف أنه تم تحرير 279 محضرًا تموينيًا متنوعًا على مستوى المحافظة، خلال الثلاثة أيام الماضية في الفترة من يوم 6 ديسمبر حتى يوم الثامن من ذات الشهر.

وجاء بيان المحاضر المُحررة كالآتي:

وأشار إلى أن الحملة جاءت بالتعاون مع المهندس محمد حسين دياب، وكيل المديرية لشئون الرقابة، تشكلت حملة تموينية بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، بمنطقة جنوب الصعيد.

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تحت إشراف العميد رأفت رشوان، رئيس مباحث تموين سوهاج، وقوة من الشرطة السرية بالإدارة والرقابة التموينية بمديرية التموينية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج.

 

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُتهمين كما تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة.

حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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