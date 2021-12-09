إذا ظهرت على طفلك هذه الأعراض فهو يعاني من الحمى.. اكتشف الأنواع

النوبة الحموية هي تشنج ناتج عن الحمى. وهو النوع الأكثر شيوعًا من النوبات عند الأطفال الأصحاء ، ويحدث في واحد من كل 25 طفلًا ، وهو أكثر شيوعًا عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات . ووفقًا لبيانات المعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية ، تحدث نوبة الحمى في 2 إلى 5٪ من الأطفال الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام أو أقل.



تؤثر النوبة على الأطراف على جانبي الجسم وقد تكون مصحوبة بفقدان الوعي

مأنواع نوبات الحمى عند الأطفال



يمكن تصنيف نوبات الحمى عند الأطفال إلى النوعين التاليين .

1. نوبات الحمى البسيطة

معظم النوبات الحموية عند الأطفال هي نوبات حموية بسيطة.

تستمر هذه لمدة أقل من 15 دقيقة.

اهتزاز يلاحظ على جانبي الجسم.

لا تحدث أكثر من مرة في فترة 24 ساعة.

2. نوبات الحمى المعقدة

هذه أقل شيوعًا وقد تستمر لأكثر من 15 دقيقة.

يحدث الاهتزاز في جانب واحد فقط من الجسم.

قد تحدث أكثر من مرة في فترة 24 ساعة.

أسباب النوبات الحموية عند الأطفال

العوامل التالية قد تسبب نوبات الحمى عند الأطفال .

ارتفاع سريع في الحمى

الالتهابات الفيروسية ، مثل نزلات البرد ، أو التهابات الجهاز التنفسي العلوي التي تسبب الحمى

الالتهابات البكتيرية ، مثل التهابات المسالك البولية أو التهابات الأذن أو غيرها من الالتهابات التي تسبب الحمى

الميول العائلية

عوامل وراثية



علامات وأعراض النوبات الحمويةعند الأطفال



وفقًا للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب ، فيما يلي أعراض النوبات الحموية.

دحرجة العين إلى أعلى

تصلب الأطراف

تستمر تقلصات العضلات لعدة ثوانٍ أو أكثر على جانبي الجسم

البكاء أو الأنين

السقوط من وضعية الوقوف

التقيؤ

عض اللسان

مشاكل في التنفس وزراق (يتحول إلى اللون الأزرق)

الرجيج الإيقاعي لجسم الطفل

عدم الاستجابة لصوت الوالدين

- التبول

لاحظ أن الأعراض قد تختلف في كل طفل. علاوة على ذلك ، قد تظهر هذه الأعراض أيضًا في حالات أخرى ، مثل التهاب السحايا . وبالتالي ، استشر الطبيب دائمًا للحصول على التشخيص والعلاج المناسبين.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.