رئيس مؤتمر أدباء جنوب سيناء: قصر ثقافة الطور آيل للسقوط والمكتبة نحتاج للتطوير

ميزانية الثقافة 3 مليارات جنيه منها 500 مليون فقط للنشاط

قال الأديب محمد الدسوقي رئيس مؤتمر أدباء جنوب سيناء الذي عقد تحت شعار ثقافة التنمية بقصر ثقافة طور سيناء ان الثقافة تشكل الوعي الذي يحافظ علي التنمية والمخصص للثقافة ضئيل.



وأشار محمد الدسوقي إلي إن ميزانية وزارة الثقافة ٣ مليار جنيه تخصص من هذه الميزانية ٥٠٠ مليون للنشاط الثقافي لشعب ضخم التعداد مشيرا أن قصر ثقافة طور سيناء آيل للسقوط والمكتبة لا يدخلها أحد نحتاج لإمكانيات وتطوير قائلا :" نحن في مأزق كبير " مشيرا إلي أنه لابد من الاهتمام بالثقافة التي تشكل الوعي الذي يحافظ علي التنمية والإنجازات ويحمي النيل من القاذورات التي تلقي به مشيرا إلي أن الثقافة عصب لهذا الشعب .



واضاف الدسوقي : الجميع يعرف الشاعر المتنبي ولا يذكرون الحاكم العربي في عصره وآخرون يعرفون شكسبير ولا يذكرون ملك بريطانيا في ذلك الوقت والأديب الفرنسي فيكتور هوجو ولا يذكرون رئيس فرنسا في ذلك الوقت .



جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أدباء جنوب سيناء الرابع تحت شعار " ثقافة التنمية بجنوب سيناء " بقصر ثقافة جنوب سيناء وذلك إطار استراتيجية وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم و الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه , لتنمية الوعى الثقافى ومواكبة القضايا المعاصرة .



و أطلق فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل فعاليات المؤتمر الرابع لأدباء جنوب سيناء لليوم الواحد بعنوان " التنمية فى جنوب سيناء ".

ترأس المؤتمر الأديب محمد الدسوقى وأمانة المؤتمر للقاص طارق الصاوى بحضور المحاسب فوزى همام مستشار المحافظ للمديريات ومجالس المدن نائباً عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء , والشاعر خضر إسماعيل رئيس نادى الأدب المركزى وكوكبة من أدباء جنوب سيناء ورجال الإعلام والإذاعة و عادل عجيب نقيب المعلمين بطور سيناء ووفد من مديرية الأوقاف بالإنابة عن فضيلة الشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف.

قدم المؤتمر الأديب وليد الهوارى الذى بدأت فعالياته المؤتمر بالسلام الوطنى , أعقبها كلمة المحاسب فوزى همام مستشار المحافظ والذى أكد فيها على دعم محافظة جنوب سيناء لكافة الفعاليات الثقافية وخاصة مؤتمر الأدباء والذى له بالغ الأثر فى تهذيب النفس وتعديل سلوك المواطن وتنمية وإكتشاف المهارات الأدبية لأهالينا بجنوب سيناء مؤكدا على سعادة محافظ جنوب سيناء بتلك الفعاليات تعمل على تطوير أبناء فى جنوب سيناء.

أعقبه كلمة طارق الصاوى أمين عام المؤتمر والتى شكر خلالها الحضور مؤكداً على دور هيئة قصور الثقافة الكبير فى تنفيذ تلك الفعاليات التى تكون بمثابة عيد ثقافى يلتقى فيه الأدباء , تلاه الشاعر خضر إسماعيل رئيس نادى الأدب المركزى بجنوب سيناء والذى قدم خلالها الشكر والتحية للحضور موضحا ان مؤتمر الأدباء الرابع بجنوب سيناء يمثل ركيزة هامة فى الحياة الأدبية والمستقبل الثقافى .



بينما أكد الأديب محمد الدسوقى رئيس المؤتمر خلال كلمته أننا فى حاجه ماسة لما يسمى بالثقافة والمقصود بها القيمة الحقيقة للثقافة والتى تعبر عن التاريخ العميق.



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مؤتمر الأدباء

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