مجلس النواب يستكمل عقد جلسته العامة بعد غد

يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عقد جلسته العامة بعد غدا الأحد.

وكان مجلس النواب ، شهد الموافقة على 3 مشروعات قوانين بالإذن لوزير البترول في البحث والتنقيب، وكذلك مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ودعا النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، بضرورة حضور وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، إلى جلسة البرلمان، للرد على ما تعرض له العديد من الطلاب في مدارس مختلفة من حالات تسمم بسبب الوجبات المدرسية.

وقال النائب: مصيبة يعيشها أهالي الأقصر بصفة عامة والبياضية بشكل خاص، وهناك حالة ذعر بسبب تسمم أكثر من 70 طالب بمدرسة البياضية الابتدائية المشتركة.

ويشهد مجلس النواب خلال جلستة العامة الثلاثاء القادم 14 ديسمبر ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مناقشة العديد من ١٠٠ طلب احاطة و ١١ سؤال و ٣ طلبات مناقشة عامة موجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. حول مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرة التنمر .



كما تناقش تسرب الطلاب من المدارس ، وحول سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا ،وتأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة، وحل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم، وعن عن ارتفاع المصروفات الدراسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات، وعدم انتخاب مجالس الأمناء للمدارس، وعن عدم تثبيت المعلمين الذين تم التعاقد معهم ، وعن سرعة الانتهاء من إنشاء بعض مباني مديريات التربية والتعليم، وعن عدم إدراج إدارة أولاد صقر التعليمية بمحافظة الشرقية ضمن خطة التحول الرقمي، وعن ارتفاع تنسيق المدرسة الثانوية الزخرفية بكفر الدوار .



كما تضمنت عدم إنشاء مدرسة متقدمة للتعليم الصناعي بحي المعصرة، وعن ضوابط السماح للطلاب ذوي الإعاقة باصطحاب معلم الظل إلى المدرسة خلال اليوم الدراسي.، وعن غياب الرقابة على خروج التلاميذ من المدارس قبل مواعيد انصرافهم الرسمية، وعن ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.



وقدم الأدوات الرقابية عدد من النواب هم ، محمد تيسير مطر، ومحمد مصطفى السلاب ، منى عبد العاطي ،ياسمين أبو طالب ،أشرف حاتم ،محمد سليمان ،محمد الحسيني ،أيمن أبو العلا ،إيهاب الطماوي ،،ضياء الدين داود ،أحمد خليل خير الله ،ايلاريا سمير حارص ،أشرف المقرحي، سحر البزار ،محمد بدراوي ،ني نتر أوزورويس ،حسام المندوه الحسينى ،محمود قاسم ،محمد العماري ،طلعت عبد القوي ،محمد عبد الرحمن راضي ،ألفت المزلاوي ،سلوى أبو الوفا ،فريدي البياضي ،نشأت فؤاد عباس ،محمد نشأت العمدة ،هاني خضر ، بلال النحال ،فؤاد أباظة ،أيمن محسب ،نسرين صلاح عمر،آمال عبد الحمي ،محمد الصمودي ،محمود البرعي ،خالد الحداد ،أمل زكريا قطب ،علي بدر ،عفاف زهران ،مجدي سيف ،عيد حماد، أحمد حمدي خطاب ،محمد نجيب خالد نور الدين ،عصام العمدة ،أحمد العرجاوي ،إيهاب عبد العظيم ،علاء خير الله ،حسن عبد الوهاب محمد ،حسن المير،أحمد الشريف ،صفاء جابر، سارة النحاس ، سعودي عبد الرحمن ،إبراهيم أبو شعيرة ،العربي فؤاد ،أمل سلامة.