سوهاج ودبي "رايح جاي" .. تفاصيل رحلة رأس السنة بـ 400 جنيه

أعلنت احدى شركات الطيران عبر مواقع التواصل الاجتماعي عرض خاص لقضاء ليلة رأس السنة بدبي بسعر منخفض على أن تكون قيمة التذكرة ذهابا وعودة بـ400 جنيه لتكون العودة في اليوم التالي مباشرة .

العرض الذي اثار الجدل على صفحات السوشيال ميديا وتداوله العديد من محبي السفر والمغامرة للتأكد من قيمة التذكرة بهذا السعر المغري لقضاء ليلة رأس السنة بدبي في محيط برج خليفة في دبي.

ويشترط العرض الاقلاع من مطار سوهاج الدولي ، ليكون نقطة البداية إلى مطار دبي.

تفاصيل رحلة دبي التي تبلغ قيمتها 400 جنيه

- يشترك الراغب في رحلة دبي والتي تبلغ قيمتها 400 جنيه، بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بالشركة، والتسجيل والحجز بالسفر إلى مطار دبي من مطار سوهاج ليلة رأس السنة.

- حددت الشركة قيمة 400 جنيه فقط، لرحلة الطيران ليكون الذهاب ليلة رأس السنة والعودة في اليوم التالي.

تأشيرة السفر إلى دبي واللقاح

العرض لم يذكر أي تفاصيل عن الحصول على التأشيرة حيث يتعين على حاجز التذكرة أن يستخرج تأشيرته قبل التوجه لحجز التذكرة التي تشمل قيمة الذهاب والعودة فقط وأن يكون تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا وفقا لاشتراطات الدولة.

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 7.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1644 مبايعة بقيمة 4.15 مليار درهم منها 113 مبايعة للأراضي بقيمة 606.56 مليون درهم و1531 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.54 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 58 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم وتلتها منطقة اليفره 2 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 203 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 166 مبايعة بقيمة 241 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 133 مبايعة بقيمة 355 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 106 مبايعة بقيمة 173 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.01 مليار درهم منها 78 رهن أراض بقيمة 685.09 مليون درهم و248 رهن فلل وشقق بقيمة 2.33 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة الورقاء الرابعة بقيمة 569 مليون درهم وأخرى في منطقة النهدة الأولى بقيمة 250 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 107 هبة بقيمة 266.54 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جزيرة 2 بقيمة 115 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 27 مليون درهم.