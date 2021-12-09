أهالى إيتاي البارود يستغيثون بالمسئولين بسبب طريق

قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك استغاثة من أهالى إيتاي البارود بالبحيرة بشأن أعمال صيانة ورصف الطريق المؤدي للمركز، وأنها غير آمنة والأسفلت غير مطابقة للمواصفات.

وأضاف خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن هناك مشكلات كثيرة على هذا الطريق و الأهالى تناشد المواطنين بحل هذه المشكلة.



وقال أحد المواطنين إن هذا الطريق به أكثر من دوران، ومن الممكن أن يتسبب فى حوادث، وعلى المسئولين توسيع الطريق ليصبح على الأقل 6 أمتار.



وتابع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، و الدولة تقوم بـ مجهود كبير لـ عمل طرق، و توفير الأمان للمواطنين ولكن هذا الطريق يحتاج لـ متابعة.