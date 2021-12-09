استشاري نساء وتوليد يكشف أسرار مرض ياسمين عبد العزيز.. فيديو

كشف الدكتور أحمد بهاء الدوني، استشاري أمراض النساء والتوليد، اسرار المرض "اكياس الشوكولاتة"، الذي عانت منه الفنانة ياسمين عبد العزيز.



وقال "الدويني" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، إن أكياس الشكولاتة نوع من بطانة الرحم المهاجرة الذي يتأثر بهرومونات المبيض، وعندما يكون هذا النسيج متواجد في مكان غير طبيعي في منطقة الحوض لا يسقط مع الدورة الشهرية، ويتراكم ويظهر في صورة "أكياس الشيكولاته".

وتابع ان مضاعفات هذا المرض تنتج بسبب عدم المتابعة، أو التشخيص في وقت مبكر، وأعراض هذا المرض تتمثل في آلام في منطقة الحوض تسبق الدورة الشهرية، وهذه الأعراض تتشابه هذه مع بعض الأمراض الأخرى.

