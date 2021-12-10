اليوم.. افتتاح أمانة المصري الديمقراطي الإجتماعي بالقليوبية

يفتتح اليوم الجمعة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مقر أمانة الحزب بمحافظة القليوبية ومقر النائب د.فريدي البياضي، عضوٍ مجلس النواب عن الحزب .

يقع المقر الجديد في مدينة القناطر الخيرية، و من المتوقع حضور فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمهندس باسم كامل، النائب الاول لرئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالاضافة إلى عدد من رؤساء الأحزاب وقادة الاحزاب السياسية وأعضاء مجلسي البرلمان والشيوخ بالحزب، ومن الأحزاب الاخري، ولفيف من القيادات والشخصيات البرلمانية والمجتمعية.

وسيحضر الافتتاح كذلك قيادات المجتمع المحلي بمحافظة القليوبية بالاضافة الى شخصيات عامة وشبابية وعدد من أعضاء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي .

ومن المقرر أن يُلقي الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب والأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي بالقليوبية كلمة يرحب بها بالسادة الحضور ويشرح فيها مبادئ الحزب وأهدافه وخطط العمل بالشارع والبرلمان.

وقال الدكتور فريدي البياضي، إن افتتاح المقر الجديد للحزب في محافظة القليوبية يرجع إلى أهمية التواصل الجماهيري والانخراط في الشارع والقيام بدور الحزب في خدمة المجتمع والعمل على حل مشاكل المواطنين.

وأضاف البياضي ان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يعد من الأحزاب المؤثرة داخل البرلمان، ويسعى دوما للتواجد بشكل قوي تشريعي، موضحا أن المقر سيكون مفتوحاً للجميع.