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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفضل فيتامين للكبد اعتمد عليها في نظامك الغذائي

صدى البلد

عمل كبدك باستمرار على تصفية مئات السموم الموجودة في نظامك الغذائي وبيئتك. علاوة على ذلك ، يساعد الكبد أيضًا على تكسير طعامك وتوفير الطاقة لأعضائك الأخرى، لمساعدة الكبد على العمل بكفاءة ، تأكد من وجود الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية في نظامك الغذائي. 

 

عندما لا تتمكن من الحصول على كمية كافية من نظامك الغذائي ، يمكنك التفكير في تناول المكملات الغذائية. إليك بعض الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها لكبد صحي. فيتامين أ والحديد يعد نقص فيتامين (أ) والحديد من أكثر حالات نقص التغذية شيوعًا في جميع أنحاء العالم ، وفقًا لدراسة نُشرت في عدد 2000 من التغذية .

قد يخفض فيتامين أ مستويات الحديد ويؤدي إلى فقر الدم ، وقد يؤدي انخفاض الحديد إلى انخفاض مستويات فيتامين أ في الكبد. تناول مكملات فيتامين أ مع الحديد يقضي على فقر الدم الناجم عن نقص الحديد بشكل أفضل من الحديد أو فيتامين أ وحده.

على الرغم من أن فيتامين (أ) يقدم فوائد عديدة لشخص مصاب بأمراض الكبد ، إلا أنه يمكن أن يكون سامًا للكبد بجرعات عالية. على سبيل المثال ، قد يعزز الحديد تكوين النسيج الندبي في الكبد. لذلك ، يجب على المصابين بأمراض الكبد المزمنة - وخاصة المصابين بتليف الكبد - تناول الفيتامينات المتعددة بدون الحديد إلا إذا قرر الطبيب أنهم يعانون من نقص الحديد.

فيتامين د

د وفقًا للباحثين من جامعة تينيسي في ممفيس ، فإن أكثر من 90 في المائة من الأفراد المصابين بأمراض الكبد المزمنة يعانون من نقص فيتامين (د ). اتفق الباحثون على أن النقص الحاد في فيتامين (د) كان أكثر شيوعًا بين المصابين بتليف الكبد - وهو شكل متقدم من أمراض الكبد يمكن أن يؤدي إلى سرطان الكبد.

ومع ذلك ، فإن زيادة فيتامين د ، والتي تحدث عادة من تناول الكثير من المكملات الغذائية ، يمكن أن تسبب ضعف الشهية والغثيان والقيء. ارتفاع الكالسيوم في الدم. وضعف النمو.

فيتامين هـ

مرة أخرى ، لفيتامين E فوائد عديدة لشخص مصاب بأمراض الكبد ، ولكن يمكن أن يكون خطيرًا إذا تم تناوله بكميات زائدة. بجرعات تزيد عن 1200 وحدة دولية في اليوم ، يمكن لفيتامين هـ أن ينقص الدم ويسبب النزيف. فيتامين ب 12 فيتامين ب 12 هو فيتامين ب المركب الوحيد والفيتامين القابل للذوبان في الماء الذي يمكن تخزينه في الكبد ، حيث يمكن أن يبقى لسنوات ، كما يشير المركز الطبي بجامعة ميريلاند. ومع ذلك ، كقاعدة عامة ، لا يتم تخزين الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء ويجب استهلاكها يوميًا للحفاظ على مستويات كافية للصحة المثلى. يمكن أن يوفر النظام الغذائي الجيد وإضافة المكملات الغذائية للجسم مجموعة واسعة من مضادات الأكسدة والمساعدة في إزالة السموم من الكبد. ومع ذلك ، يجب على المصابين بأمراض الكبد المزمنة أن يكونوا على دراية بكمية فيتامين هـ وفيتامين أ والحديد. من خلال معرفة ما يجب البحث عنه واختيار الفيتامينات المناسبة ، ستكون إدارة مرض الكبد المزمن خطوة واحدة أسهل.


 

 

الكبد فيتامين فيتامين ه اسباب واعراض سرطان الكبد

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