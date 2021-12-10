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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد العوضى: محدش كان هيحس بـ اللى داخلى خلال فترة مرض ياسمين عبد العزيز

أحمد العوضى
أحمد العوضى

 علق الفنان أحمد العوضى، على سؤال :" بتشتكى لمين لما بتكون فى مشكلة  أو الفترة الصعبة التى تعرضت لها ياسمين عبد العزيز".


وقال الفنان أحمد العوضى، إن شقيقه و أص\قائه طوال الوقت بجواره، ولكنه لا يحب الشكوي، معلقًا :" مفيش حد كان هيحس باللى أنا حاسه خلال فترة مرض زوجته ياسمين عبد العزيز".


وأضاف أحمد العوضى، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"،" الناس لا تحب أثنين الفلاسنجى و الشكاي" ,أكد أن الفلاسنجى يقصد به الشخص العاطل الذى يريد الأموال طوال الوقت و الشكاي الذى يشتكى كثيرًا".
 


 

أحمد العوضى منى الشاذلى ياسمين عبد العزيز الإعلامية منى الشاذلي معكم

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