حكم عليه التمرين بالدمبل.. أحمد العوضي يستعرض قوته أمام الجمهور| فيديو

رفض أن يحمل زوجته ياسمين عبد العزيز

استعرض الفنان أحمد العوضي قوته، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، بعدما رفض أن يحمل زوجته ياسمين عبد العزيز، وفضل الحكم عليه وهو حمل «الدمبل» والتمرين بيه داخل الاستوديو.

تعرض الفنان أحمد العوضى، لـ موقف صعب على الهواء، وذلك عندما طلبت الإعلامية منى الشاذلي" يا تقول 3 أسماء لـ بنات أرتبطت بيهم يا تشيل ياسمين عبد العزيز".

أشيل مين

وأضاف أحمد العوضى، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"،" أشيل مين .. ياسمين"، وظل العوضى صامتا لفترة طويلة وقال: "أشيل لا.. ضهري".

قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز، إن البوست الذى كتبه زوجها أحمد العوضي على السوشيال ميديا خلال مرضها كان سببا رئيسيا فى نجاتها من الموت.



وأضافت ياسمين عبد العزيز، " هذه الفترة كانت صعبة والجميع كان يتوقع أنها ستموت"، مضيفة أن البوست الذى كتبه أحمد العوضى، جعل الجميع يدعو لها، و بفضل الله و الدعاء جعلها تمر من هذه الأزمة.