هاني شاكر: لو صاحب مهرجان شيماء بيعرف يغني يدخل النقابة.. والمهرجانات إسفاف وابتذال.. وهذه مشكلتي مع حمو بيكا

حل المطرب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، ضيفا في برنامج “ حبر سري ” المذاع على قناة “ القاهرة والناس”، وتحدث هاني شاكر عن سبب خلافه مع حمو بيكا وكواليس قراره بمنع بعض مطربي المهرجانات من الغناء.

المهرجانات

رد المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على تساؤل :" تصريحات مخاطبة النقابة لـ اليوتيوب حاجة تضحك لإن إدارة اليوتيوب مستحيل تمنع أغاني المهرجانات اللي بتعمل فلوس بالملايين»".



وقال هاني شاكر ، :" النقابة لا تخاطب اليوتيوب وهناك تنسيق بيننا وبين جهات في الدولة مثل وزارة الاتصالات من أجل مخاطبة اليوتيوب لمنع اغاني المهرجانات الخارجة ".



وتابع هاني شاكر :" هناك كم هائل من اغاني المهرجانات الخارجة المتواجدة على السوشيال ميديا وده شيء يحزن ولازم نخاف على ولادنا “، وتابع :” النقابة لا تخاطب اليويتوب ولكن هناك جهات رسمية هي من تقوم بمخاطبة اليوتيوب كي يتم فلترة للمهرجانات المتعددة على اليوتيوب وسيكون هناك إجراء قريبا في هذا الشأن".

شيماء

علق المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على تصدر أغنية "شيماء" ترند يوتيوب فى مصر خلال الأيام الماضية، قائلا: “سمعت أغنية شيماء وزعلت لما الأغنية دي تبقى ترند”.

ورد الفنان هاني شاكر، على موقف النقابة من يوسف سوسته مغنى أغنية "شيماء" حال تقدمه لنقابة الموسيقيين قائلا: " لو بيغني كويس ومخلص جيش وورقه سليم ولو بيعرف يغني يدخل النقابة ونساعده يدور على أعمال فنية أخرى".

ولفت هاني شاكر :" اغنية شيماء تريند دلوقتي، واغاني كتيرة زيها معمولة تحت بير السلم زيها، وزعلت إن الأغنية دي تريند".

حمو بيكا



علق المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على أزمته مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، وسر قيامه بمنعه من الغناء في مصر .

وقال هاني شاكر ، :" حمو بيكا بيطلع ناس تانية تغني معاه ومش بيقف لوحده على المسرح"، مضيفا:" واضح إن حمو بيكا لما دخل لجنة النقابة معرفش يقنع اللجنة بأنه يقول نوتة واحدة"، مضيفا:" لو كان معايا سلطة أمنع حمو بيكا من الغناء في السعودية كنت عملت كده ".

وتابع هاني شاكر :" انا بحب اهل السعودية واحب ان احلى حاجة في مصر هي اللي تكون سفيرة الفن المصري وانا غيور على بلدي ".

وقال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنه لا يصح أن تكون المهرجانات هي الصورة التي تدل على الفن المصري .



وأضاف هاني شاكر ، :" الأساتذة في لجنة النقابة الذين يختبرون شباب المهرجانات يرغبون في التعرف على تواجد موهبة الغناء لدى هؤلاء الشباب أم لا ، وإحنا مش بنقول لـ شباب المهرجانات غنوا ام كلثوم وعبد الوهاب ولكنهم بيقولوا انت بتعرف تغني او تسمع النوتة وتقولها بصوتك ولا لأ ".

وتابع هاني شاكر :" طالبنا الدولة بضرورة إنتاج أغاني وافلام ومسلسلات من أجل الحفاظ على ريادة الفن المصري ".

أكد النجم هاني شاكر، أنه مع منع المهرجانات وحال إجراء استفتاء على بقاء أو منع المهرجانات سيفوز صوت منع المهرجانات، قائلا: "ناس كتير قوي وشباب كتير قوي قابلوني ومبسوطين جدا من الاجراءات التي تتخذها النقابة ضد مطربي وأغاني المهرجانات".

وأوضح الفنان هاني شاكر، أن الشباب يرغبون فى الاستماع الى الأعمال الفنية الجيدة، ورد على اعتبار ان المهرجانات هي الصوت السائد الآن، قائلا: "لو معظم الناس شايفه إن المهرجانات فن أوبرا أنا هقف قدام ربنا ومش هضحك عليه وربنا عارف ان ده اسفاف وابتذال".

وتابع: "الكثير من نوعية هذه المهرجانات لا اخلاقي ولا يناسب العادات والتقاليد الاجتماعية واللي يهمني ربنا بس وبعمل اللى يمليه عليا ضميري انا ومجلسي في نقابة المهن الموسيقية لحماية الذوق العام".

ايمان البحر درويش

وعلق المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على رأي الفنان إيمان البحر درويش في أغنيته « لو بتحب حقيقي صحيح» ورأيه بأنه لا يصح أن يغنيها رجل.

وقال هاني شاكر ،: "دي وجهات نظر، ومن الممكن أن يحس الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة بألم شديد".

وأضاف هاني شاكر: "أغنية لو بتحب حقيقي صحيح من أجمل الأغاني اللي غنيتها، ورأي إيمان البحر درويش تحصيل حاصل وأنا غنيت الأغنية ومقتنع بيها جدا".

وفي سياق متصل قال هاني شاكر: "المطرب محمد ثروت لم يركز في الفن بشكل كبير لأن عمله الخاص أخذه من الفن لكنه من أحلى الأصوات المتواجدة على الساحة الفنية".

عصام صاصا



رد المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على تساؤل :" هاجمت عصام صاصا وهو الآن رقم 2 على يوتيوب بعد عمرو دياب ».



وقال هاني شاكر ، :" لم اهاجم عصام صاصا وهو في الأساس دي جي وبدأ الغناء بدون التقدم بأوراقه في النقابة، وعصام صاصا بيعرف يغني واعتقد انه قدم ورقة في النقابة مؤخرا، وتصريحه دي جي وليس مغني وعليه الحصول على تصريح بالغناء بعدما اتجه للغناء".

وتابع هانش شاكر :" جالي فيديوهات إن عصام صاصا طلع في حفلة وقال لفظ مش حلو مع الجمهور وجبناه وحققنا معه ونبهناه بأن هذا الأمر لا يصح".

احمد سعد

قال المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنه سمع حديث البعض أنه بخيل وحريص ولا يصرف على عمله، مضيفا:" ده كلام فارغ وأنا مش بخيل، وأحب اعمل الحاجة الصح والفلوس تكون في مكانها وأسعد نفسي ومراتي واحفادي ".

وأضاف هاني شاكر ، :" دي شائعة واي حد يشوفني ويشوف حياتي وبيتي هيعرف إني مش بخيل او حريص".

وتابع هاني شاكر :" في ناس عايزة يكون في شائعات كثيرة ضد هاني شاكر "، مضيفا:" انا لست على خلاف مع المطرب أحمد سعد وهو حبيبي وصاحبي وعملنا دويتو حلو جدا ".

وأكمل هاني شاكر :" بعد قرار النقابة بمنع الغناء على فلاشة والغناء بفرقة موسيقية، أحمد سعد كان عنده حفلة وطلع غنى على فلاشة وانا كـ نقيب للمهن الموسيقية اتخذت قرار ضد أحمد وتم إيقافه وتغريمه 20 ألف جنيه ".