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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي: بحثت مع بايدن محادثاته مع بوتين وتسوية أزمة شرق أوكرانيا

الرئيس الأوكراني،
الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

ذكر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه بحث مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، تسوية الأزمة شرق أوكرانيا و"سير المحادثات" مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي، في تغريدة نشرها عبر "تويتر" مساء الخميس، إنه أجرى اتصالا هاتفيا استمر 90 دقيقة مع بايدن، مضيفا: "الرئيس الأمريكي أطلعني على سير محادثاته مع بوتين".  

وتابع: "كما بحثنا الصيغ المحتملة لتسوية النزاع في منطقة دونباس وتطرقنا إلى نهج الإصلاحات الداخلية في أوكرانيا".

بدره، قال المتحدث باسم مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك، في تصريح تلفزيوني، إن "بايدن أكد أن الولايات المتحدة ستقدم، وهذا ما يحدث للتو، كل المساعدة الضرورية لكي تكون لدى أوكرانيا القدرة على الرد بكل شكل وفي أي وقت".

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ونقل يرماك أن بايدن تعهد لزيلينسكي بـ"فرض الولايات المتحدة عقوبات قاسية على روسيا في حال إقدامها على العدوان ضد أوكرانيا".

وذكر مكتب زيلينسكي، في بيان، أنه بحث في الاتصال الهاتفي مع بايدن سبل توفير الدعم الأمني والمالي والسياسي لأوكرانيا.

وتابع البيان أن زيلينسكي أبلغ بايدن بأن أوكرانيا لديها "مقترحات واضحة" بشأن كيفية استئناف عملية السلام في منطقة دونباس بشرق البلاد.

وجاء في البيان أن زيلنسكي شكر بايدن على "دعمه الثابت والحازم والقوي لسيادة ووحدة أراضي" أوكرانيا، و"جدد التأكيد على التزامه الراسخ بإيجاد سبل لتحقيق السلام".

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