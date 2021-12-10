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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على رقم خط إغاثة الطرق حالة التعرض لـ مشكلة

الطرق
الطرق

قالت الإعلامية داليا أشرف، إن خط إغاثة الطرق يحمل رقم 01221110000، موضحة أن أى شخص يتعرض لـ مشكلة على الطرق عليه الاتصال على هذا الرقم.

استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي» تقديم الإعلامية داليا أشرف، ورحمة خالد، اليوم الجمعة، تقريرا عن حالة الطرق على مستوى القاهرة، حيث تشهد جميع الطرق سيولة مرورية.

وأكدت داليا أشرف مقدمة البرنامج، أن معظم الشوارع خالية، لأن اليوم الجمعة ولكن هناك مشكلة وهى ظهور الشبورة، على معظم الطرق، وهى ما تحجب الرؤية.

وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم الجمعة هادئة، وذلك يرجع إلى أن اليوم إجازة أسبوعية، ويشهد طريق صلاح سالم العروبة ونفق الطيران باتجاه كوبري أكتوبر المتجه لـ مدينة نصر بعض الزحام.

وقالت الإعلامية رحمة خالد، إن هناك بعض المواطنين يسيرون بسرعات عالية، وتتسبب في وقوع حوادث، على الطرق ولذلك نطالب الجميع بتوخي الحذر، مؤكدة أن حالة الطرق الآن "رايقة".

أغلقت الإدارة العامة للمرور  طريق السويس - القاهرة الصحراوى امام حركة السيارات، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال توسعة وتطوير طريق السويس الصحراوى بالقاهرة.

وقامت الإدارة بعمل التحويلات المرورية التالية :

- غلق طريق السويس الصحراوى "الرئيسى والخدمة" أمام حركة المرور فى القادم من القاهرة اتجاه السويس، وتحويل جميع أنواع المركبات إلى الطريق الدائرى الإقليمى فى الاتجاهين.

- غلق طريق السويس الصحراوى "الرئيسى" أمام حركة المرور فى القادم من السويس اتجاه القاهرة من وصلة نفق الشهيد أحمد حمدى وحتى الطريق الدائرى الإقليمى، وتحويل جميع أنواع المركبات إلى طريق جنيفة مع استمرار النقل فى طريق الخدمة.

على أن تبدأ الأعمال اعتباراً من الساعة 7 صباح اليوم الجمعة ، وعلى مدار اليوم وعلى مدار ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

إغاثة الطرق خط إغاثة الطرق الطرق الادارة العامة للمرور طريق السويس الصحراوي

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