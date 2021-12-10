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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طقس الجمعة .. ارتفاع في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 23

الأرصاد
الأرصاد

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير الشاذلي، حالة الطقس اليوم، الجمعة، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الجمعة ارتفاعا في درجات الحرارة ومعتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد ولطيفا على السواحل الشمالية وباردا ليلا على الأنحاء كافة. 


ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أيضا تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهذا 

بيان بدرجات الحرارة:

 

القاهرة العظمى 23 والصغرى 14.
الإسكندرية العظمى  22 الصغرى 14.
مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 13.
سيوة العظمى 19 والصغرى 10.
بورسعيد العظمى 21 والصغرى 12.
دمياط العظمى 21 والصغرى 12.
الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 14.
السويس العظمى 23 والصغرى 14.
العريش العظمى 20 والصغرى 12.
سانت كاترين العظمى 18 والصغرى 8.
طابا العظمى 21 والصغرى 12.
شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 18. 
الغردقة العظمى 26 والصغرى 16.
الفيوم العظمى 23 والصغرى 13. 
بني سويف العظمى 23 والصغرى 11.
المنيا العظمى 23 والصغرى 10. 
أسيوط العظمى 24 والصغرى 10. 
سوهاج العظمى 24 والصغرى 10. 
قنا العظمى 25 والصغرى 12. 
الأقصر العظمى 26 والصغرى 12. 
أسوان العظمى 27 والصغرى 13.
 

 

 

الطقس حالة الطقس الأرصاد الجوية الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية

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